■企業トップが読む２０２３年（８）ロシアによるウクライナ侵略で、２０２２年の日本企業は地政学リスクを再認識する１年となった。米国の金融引き締めをきっかけに、外国為替市場では、円安・ドル高が加速し、３２年ぶりに１ドル＝１５０円をつけた。各社トップに今年を振り返ってもらい、戦略を聞いた。――来年の景気をどうみるか。「コロナ禍から経済活動も回復し、通常と同じ生活が戻ってきている。ただ、急激によくな