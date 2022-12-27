ドラッグストア「スギ薬局」が各店舗に対して“暖房禁止令”を出し、従業員から「凍えそうだ」などの悲鳴が上がっていることが「週刊文春」の取材でわかった。【画像】「凍えそうだ…」「寒すぎる…」従業員や客が悲鳴を上げていたスギ薬局…「暖房禁止令」を店舗に出したスギHDで社長を務める杉浦克典氏を見るスギ薬局は業界5指に入る大手ドラッグストアチェーンで、持株会社「スギホールディングス」（愛知県大府市）は東証