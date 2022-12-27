アイドルグループ・乃木坂46の与田祐希（22）が27日、公式ブログを更新。「週刊文春」電子版で報じられた件について、自らの口で説明した。【写真】浴衣から太ももがチラリ…かわいすぎる与田祐希与田は「先日、週刊文春の記者の方が自宅に来て、私が通っているパーソナルジムのトレーナーの方との関係を問われました。今日、その記事も見ました。疑いの目を向けられる前に、しっかりと自分の口から事実をお伝えさせていただ