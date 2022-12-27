「うれしく思えない」五輪選考めぐり石川佳純も「NO！」卓球協会は現役メダリストの反論をいつまでスルーするつもりかフィギュアスケートの全日本選手権を終えた25日、男子シングルで優勝した宇野昌磨（25）が、記者会見でこう言って表情を曇らせた。大会後、来年3月の世界選手権日本代表が発表され、3選手が登壇。隣に選出された山本草太（22）、友野一希（24）が座る中、宇野は「この選考基準というのはどういったものか僕に