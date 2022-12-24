 セブンイレブンとローソンで、Apple Gift Cardを累積5,000円以上購入し、条件を満たすと、購入金額の最大10%分が還元されるキャンペーンを実施しています。セブンイレブンのキャンペーン概要 セブンイレブンでは、2022年12月23日から2023年1月5日までに対象のApple Gift Cardを累積5,000円以上購入し、2023年1月6日までに専用サイトで登録すると、最大10%分の「Suica」「PASMO」「ICOCA」などの交通系電子マネーがプレ