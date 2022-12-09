Appleがセキュリティ向上のために追加した3つの新機能のうち、これまで部分的だったiCloudのエンドツーエンド暗号化対象が拡大して、メモや写真などのバックアップも暗号化されるようになることについて、暗号化を推奨してきた電子フロンティア財団などが称賛の声を寄せています。ただし、元FBI職員からは懸念も聞かれます。VICTORY! Apple Commits to Encrypting iCloud, Drops Phone-Scanning Plans | Electronic Frontier Found