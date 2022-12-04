ウクライナ大統領府近くで取材に応じる元ウクライナ代表のシェフチェンコ氏（左）ら＝11月28日、キーウ（共同）【キーウ共同】サッカーの元ウクライナ代表アンドリー・シェフチェンコ氏が4日までに、ウクライナ政府と連携し、ロシアの侵攻を受けて電力不足に陥った病院に発電機を届けることなどを目指す募金活動を立ち上げた。シェフチェンコ氏は首都キーウ（キエフ）で共同通信などの取材に祖国の窮状を訴え「ウクライナが光を