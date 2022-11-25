「ＮＰＢＡＷＡＲＤＳ２０２２ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２５日、都内）新人王が発表され、セ・リーグは巨人・大勢、パ・リーグは西武・水上由伸投手が受賞した。大勢は２１年度ドラフト１位で入団し、開幕から抑えとして５７試合に登板。１勝３敗３７セーブ、防御率２・０５と圧巻の成績を残した。巨人選手としては１１年の沢村拓一以来、１１年ぶり２０人目。最優秀中継ぎ賞を獲得した阪神・湯浅