ソフトバンクから海外FA権を行使して大リーグ移籍を目指す千賀滉大投手（29）の獲得に、ドジャースが動く見通しであることが11日（日本時間12日）、分かった。ド軍は3年ぶりのワールドシリーズ制覇に向け、さらなる先発投手陣の強化が不可欠。移籍情報サイトでは、契約額は総額100億円以上と予想されており、争奪戦は今後ヒートアップしそうだ。まさに、千賀が望む「大都市の強豪球団」だ。大リーグ専門局「MLBネットワーク