44歳リッキー・ハットンの肉体美が海外話題ボクシングの往年の名選手が大幅な減量をし、話題を集めている。44歳の元世界2階級制覇王者リッキー・ハットン氏（英国）と48歳の元世界3階級制覇王者マルコ・アントニオ・バレラ氏（メキシコ）が12日（日本時間13日）、英マンチェスター・AOアリーナでのエキシビションで激突。英記者は、1年前に210ポンド（約95.25キロ）以上あったハットン氏が23キロ以上落とした比較画像を公開した