日本野球機構（ＮＰＢ）は８日、巨人のゼラス・ウィーラー内野手を野球協約第１２０条（ウェーバーの不請求）により、自由契約選手として公示した。ウィーラーは２０２０年に楽天からトレードで巨人に移籍。今季は３０試合に出場し、打率１割９分６厘、２本塁打、５打点に終わっていた。