３０日午後０時１５分頃、東京メトロ銀座線の銀座駅で人身事故が発生した。 この影響で、同線は三越前―溜池山王駅間で運転を見合わせていたが、同１時５５分に再開した。東京メトロによると、４万４０００人に影響したという。
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