■プロ野球・日本シリーズ第6戦ヤクルト0−3オリックス（29日・神宮）2年連続7度目の日本一を狙うヤクルトは、本拠地での第6戦は0ー3の完封負けを喫し、第4戦から3連敗。これで今シリーズの対戦成績は2勝3敗1分で、オリックスに日本一王手を許し、日本一連覇へ崖っぷちに追い込まれた。前半は投手戦が続き、6回に先制されると打線はその後も沈黙。先発の小川泰弘（32）は6回88球を投げ、4安打1失点。打線はわずか1安打で、日本シ