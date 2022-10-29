日本ハム・杉谷拳士内野手（３１）が２８日、札幌市内の球団事務所で会見に臨み、今季限りで現役を引退することを表明。「引退会見という言葉は使いたくありません」と「前進会見」で約４５分、語り尽くした。何度も言葉を詰まらせていた中、栗山英樹前監督（６１）＝現侍ジャパン監督＝がサプライズ登場し、号泣。今後は起業なども含め、スポーツに携わる意向を示した。＊＊＊一度だけ杉谷に怒られたことがある。私は同