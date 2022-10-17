サンワサプライ株式会社は、USB AポートとType-Cの2種類を搭載したタップ「TAP-B101UC-2W」「TAP-B102UC-2W」を発売した。 ■USB充電機能付きタップ「TAP-B101UC-2W」「TAP-B102UC-2W」は、USB充電機能付きタップ。 USB AポートとType-Cポートをひとつずつ搭載しており、どちらのポートも最大5V・2.4A出力に対応している。自動識別ICの機能が付いており、スマホやiPhoneなどの機器を自動的に検知して、その機器に最適な電流で充電