応援したい自治体に寄付をすることで返礼品がもらえる「ふるさと納税」。税金の還付や控除が受けられるメリットがありますが、実は楽天ラクマ（以下、ラクマ）を活用すると楽天ポイントの更なる還元があります。ラクマを使っていてポイ活をしている人なら、この仕組みを活用しないともったいない！ 今回は実際にラクマ経由でふるさと納税をしてみたので、やり方や注意点を解説していきます。 ラクマ経由でふるさと納税をするやり方
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