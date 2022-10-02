「西武−日本ハム」（２日、ベルーナドーム）日本ハム杉谷拳士内野手（３１）の打撃練習中にウグイス嬢の鈴木あずささんによる恒例の「いじり」が開催された。鈴木さんは「みなさまご注目下さい。ただいま、今シーズン最後の杉谷選手がバッティング練習を行っております」とアナウンスすると、場内から拍手が起こった。「見たいとこちらが注目すると、少々軽めのプレミア感。この先もみんなの見たいをかなえるプロ野球選手