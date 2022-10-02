みなさんは「心にゆとりを持つために必要なお金」について考えたことはありますか。全国の30〜59歳の男女1000人に聞いたところ、「心のゆとり」に必要な年収は「700万円〜1000万円未満」が最多でした。また、資産については「5000万円以上」が最多だったそうです。【グラフ】「心にゆとり」を持つために…必要な年収・資産は？（調査結果を見る）コンサルティング事業などを展開しているUeda Keisho Corp.が「『心のゆとり』と『お