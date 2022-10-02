背筋を伸ばし、キリリとした表情で決意表明する猫が話題となっています。「つよいおとこに、おれはなる！」とツイートしたのは、しずわらひなたさん（@shizuwarahinata）。猫の名前はわらびくん、3歳10ヶ月の男の子です。SNS上では、わらびくんを応援する声が挙がりましたが、いったい何があったのでしょうか。【写真】これが噂のマンチ立ち？画像を見た人からは、「おー!!応援してるよ、わらびくん！強い男になって私を守ってもら