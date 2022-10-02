膨大な取引が行われているメガバンクでは、伝票の記入ミスなどでクレームが発生することがある。メガバンク現役行員の目黒冬弥さんは「エース営業マンのミスが、事務の行員の責任になることがあった。それから営業マンからの陰湿な嫌がらせが始まった」という。実録ルポ『メガバンク銀行員ぐだぐだ日記』（三五館シンシャ）からお届けする――。（第3回）写真＝iStock.com／takasuu※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／takas