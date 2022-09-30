『天才バカボン』や『おそ松くん』など数々の名作を生み出し、“ギャグ漫画の王様”とも呼ばれた漫画家・赤塚不二夫さん。生前に設立した『フジオ・プロダクション』の旧社屋が老朽化のため取り壊すことが決まりました。解体に伴い29日から建物全体を会場にした展覧会、「フジオプロ旧社屋をこわすのだ！！展『ねぇ、何しに来たの？』」を開催。赤塚さんの仕事場兼自宅として使われた建物内部を娘・赤塚りえ子さんに案内してもらい