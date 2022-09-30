路上で女性を襲って現金を奪い、殺害しようとしたとして、埼玉県警吉川署は29日、埼玉県三郷市の男子高校生（16）を強盗殺人未遂容疑で緊急逮捕した。同署によると、容疑を認め、「日々が嫌になった。人を殺して刑務所に入りたかった」と話しているという。高齢女性強殺、19歳孫に無期懲役判決福島地裁郡山支部逮捕容疑は同日午前0時45分ごろ、三郷市中央2の国道298号交差点付近で、帰宅途中だった同市の女性（27）の頭など
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