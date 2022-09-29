9月25日にさいたまスーパーアリーナで行われた『超RIZIN』のメインイベントであるフロイド・メイウェザー対朝倉未来戦。試合前の花束贈呈役として登場した『ごぼうの党』奥野卓志氏のパフォーマンスがブーイングの嵐になっている。【写真】衝撃!! メイウェザーへの花束を“投げ捨てた”『ごぼうの党』代表酒井法子さんや手越祐也の窓口だった「メイウェザーに花束を渡す役として登場したにも関わらず、花束をリングに投げ捨てて