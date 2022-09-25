9月17日から20日かけ日本列島をかけぬけた台風14号。今、SNS上ではそんな台風14号による低気圧が引き起こしたある現象が話題になっている。【写真】未開封のカップラーメンを重ね合わせて比べるとこんなに違う！「現在、台風の低気圧の影響で、非常食のカップラーメンが膨らんでいますハミガキ粉も、キャップを開けると容器を押さずに中身が出てきます（笑）以上、鹿児島市より中継でした」とその様子を紹介したのは鹿児島市内の