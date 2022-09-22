「ヤクルト０−３中日」（２２日、神宮球場）ヤクルトは打線が沈黙し、零封負けを喫した。最短優勝は２４日となった。注目の村上は不発に終わり、王貞治を超える５６号はまたもお預け。ここ６試合、２７打席ノーアーチとなった。本拠地にため息がこだました。真っ向勝負を挑んでくる右腕、高橋宏の気迫に村上が押された。二回は、１５２キロ直球で空振り三振。四回は１５７キロの外角直球で見逃し三振。七回はアウトコース