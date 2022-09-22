実際アメリカで「トヨタ」はどれくらい売れている？ ©ink drop/stock.adobe.com アメリカで最も売れているとされる自動車ブランドは「トヨタ」で、自動車販売台数に関するレポートをまとめているマークラインズによると、2022年8月の新車販売台数をまとめたレポートでは「トヨタ」のシェアは全体の15%ととても高い割合を占めています。 これは日本メーカーの中で最も多い割