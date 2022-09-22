『CREA 2022秋号』は、35名のマンガ好き著名人の投票で選ぶ「夜ふかしマンガ大賞」の発表号！その中から、ライターの山脇麻生さんが選んだ「女の人生部門女性を取り巻く難題に切り込む意欲作」の一部を紹介します。【画像】普通女子の心模様を描いた『教室の片隅で青春が始まる』◆◆◆政治や企業などの重要な意思決定の場に男女格差が表れやすい日本。女性の声が反映されにくいことは生きづらさに直結しますが、それを