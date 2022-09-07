木目調のフロアで荷室もオシャレに！トヨタが2022年8月23日に発売した3代目「シエンタ」には、スタイリッシュな内外装を実現するアイテムや、使い勝手を高めるアイテムなど、多種多様なアクセサリーが設定されます。なかでも、荷室用のアクセサリーパーツのなかで、実用性と華やかさを併せ持つ「ラゲージウッドデッキ」が設定されています。どのようなアイテムなのでしょうか。バックドアネット【画像】木目調荷室もイイ！ 楽