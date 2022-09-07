自民党が公表予定の所属国会議員と旧統一教会との関係をまとめた報告書。実は対象外の議員がいます。それがイベントで教団総裁の名を挙げスピーチし関連団体の顧問も務めていた細田衆院議長です。党内からは「忖度」したのではとの声も。【写真を見る】なぜ？旧統一教会との関係報告書細田衆院議長は“対象外”で党内から「忖度」の声も…自民党「所属議員ではない」■国葬“16億6000万円”自民関係者「あくまで見積もり」岸田総