zeroが話を聞いたのは、元陸上自衛官の五ノ井里奈さん（22）。セクハラ被害を訴える元陸上自衛官・五ノ井里奈さん「ずっと耐えてきたんですけど、今までのセクハラで限界が来て退職しました」2022年6月までおよそ2年間、陸上自衛隊に所属していましたが、在籍中、日常的にセクハラ被害を受けたと訴えています。元陸上自衛官・五ノ井里奈さん「急に抱きついてくるとか肩組むのは当たり前ですし、どんどん心と体が汚れていく」我慢の