今年１月にＪＲ宇都宮線の電車内で喫煙し、注意してきた高校生に暴行を加えたとして、傷害罪などに問われた元飲食店員の被告の男（２９）を、懲役２年（求刑・懲役３年）とした宇都宮地裁栃木支部の判決が３日、確定した。 被告側、検察側の双方が、期限の２日までに控訴しなかった。
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