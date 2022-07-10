世界的なインフレや金融引き締めの影響から、これまで住宅価格が高騰を続けていた国で、不動産バブル崩壊のリスクが高まっている。すでにニュージーランドやカナダでは、不動産価格が急速に下落しており、不動産市場は重大な試練に直面している。■超低金利策、パンデミックで過熱した住宅市場にブレーキブルームバーグ・エコノミクスがBIS（国際決済銀行）やOECD（経済協力開発機構）などの2022年第1四半期または最新の四半期デー