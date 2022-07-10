「まさか保護した子からお礼が届くなんて！可愛すぎる！！物騒なことも多い世の中だけど、こういうところはいい時代ですね」と投稿したのはゆずきさん（@yuzukibanri）。26万以上の「いいね」がついています。【写真】女の子が書いたお礼のお手紙駅で泣いていた女の子を改札へ連れて行ったゆずきさんは、その後、女の子のお母さん・ぷすこ。さん（@sumitsrrrtsu）が投稿した「届くかわからないけど…」と娘さんが書いたお手紙の写
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