·Ù»¡½ð¤ÎÎ±ÃÖ¾ì¤Ç60Âå¤Î½÷À­¤¬»àË´¤·¤¿¡£Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£6·î30Æü¸áÁ°7»þ²á¤®¡¢µþÅÔÉÜ·ÙµþÃ°¸å·Ù»¡½ð¤ÎÎ±ÃÖ¾ì¤Ë¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿60Âå¤Î½÷À­¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þÅú¤»¤º¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£·Ù»¡½ð¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤Ï6·î23Æü¤Ë¸Î¾ã¤·¡¢24Æü¤«¤é¤Ï°ÜÆ°¼°¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£29Æü¤ÎµþÃ°¸å»Ô¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï33.3ÅÙ¤Ç¡¢½÷À­¤ÏÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£