¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í7¡½5¹­Åç¡Ê2022Ç¯7·î3Æü¥Þ¥Ä¥À¡Ë¸µµð¿Í´ÆÆÄ¤ÇÌîµåÉ¾ÏÀ²È¤ÎËÙÆâ¹±É×¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤¬3Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Æ±Æü¹Ô¤ï¤ì¤¿¹­ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë¾¡¤Á¡¢º£µ¨½é¤Î¼Ú¶âÀ¸³èÆÍÆþ¤È3°ÌÅ¾Íî¤òÁË»ß¤·¤¿¸ÅÁã¡¦µð¿Í¤Ë¤¢¤¨¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î»È¤¤Êý¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Öº£Æü¤Î¹­ÅçÀï¡£7ÂÐ5¤Ç¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¡Ù¾¡¤Æ¤¿¡£µð¿Í¤Ï3Ï¢ÇÔ¤ò¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¦¡£»×¤¦¤±¤É¡£¾¡¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤Ë¶ì¸À¤ò¸À¤¦¤è¤¦