人気漫画家の清野とおる先生が、UFOらしき飛行物体を撮影し、多くの人たちが衝撃を受けている。清野とおる先生はUFOらしきものが写った写真を自身の公式Twitterに掲載している。人工的な形状のような飛行物体実際に清野徹専背が撮影したUFOらしき写真を見てみると、確かに、人工的な形状(模様？)のような飛行物体が空に浮かんでおり、デザインとしてはシンメトリーにも思える。周囲は暗いものの、なかなか鮮明だ。＜清野とおる先生