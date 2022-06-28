タイの空港でスーツケースの中から生き物がみつかり女２人が逮捕された/Department of Natural Parks and Wildlife Conservation（ＣＮＮ）タイの首都バンコクのスワンナプーム国際空港で、２個のスーツケースから計１０９匹の生きた動物が見つかり、持ち主のインド人の女２人が密輸容疑で逮捕された。タイの野生生物保護当局が２６日に発表したところによると、同空港でのＸ線検査で白いヤマアラシ２匹、アルマジロ２匹、カメ３５