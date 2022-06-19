特殊詐欺に関与したとみられる新婚の主婦が逮捕された。武田絵理華容疑者(30)は5月、東京都内に住む90代の男性に仲間らと嘘の電話をかけ、キャッシュカード1枚を盗み、50万円を引き出した疑いが持たれている。武田容疑者は、2022年に結婚したばかりの主婦で、警視庁の調べに対し、「自分で自由に使えるお金が欲しかった」と供述している。