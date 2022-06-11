西武は10日、育成選手の川村啓真外野手（22）が自主退団したと発表。日本野球機構（NPB）から自由契約選手として公示された。球団は退団理由について「一身上の都合により申し出があり、それを受理した」と説明。川村は日本文理（新潟）3年夏に甲子園出場、国学院大から昨年育成ドラフト4位で西武入団。1年目の今季はここまで2軍で31試合に出場し、打率・156、5打点で本塁打はなかった。