今回紹介したいのは、コンコンキッチンさんが投稿した『【堅揚げポテト】自宅で作る堅揚げポテトの作り方』という動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）〜材料（2人分）〜 ・じゃがいも・・・3個 ・片栗粉・・・・・10g ・サラダ油【堅揚げポテト】自宅で作る堅揚げポテトの作り方投稿者をフォローして新着動画をチェック！「堅あげポテト」を投稿者のコンコンキッチンさんが作ります