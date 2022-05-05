市役所職員が路上で女性の顔を殴り、けがをさせたとして逮捕された。傷害の疑いで逮捕された千葉県の市役所職員・斉藤忠明容疑者(52)は、4日午後8時半すぎ、宮城・仙台市の路上で、50歳の女性の顔を手で殴り、けがをさせた疑いが持たれている。斉藤容疑者と女性は面識があり、斉藤容疑者は女性に会うため、宮城県を訪れていたという。