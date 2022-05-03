サングラスをかけ、葉巻をくわえた姿が捉えられ、海外メディアが注目レアル・マドリードのカルロ・アンチェロッティ監督は、チームを今季ラ・リーガ優勝へ導き、史上初となる欧州5大リーグ制覇を達成。そんなイタリア人指揮官が、祝賀パレードで披露したある姿が話題に。その出で立ちに、海外ファンから「まるでマフィアのよう」との声が上がっている。今季、レアルの指揮官に復帰したアンチェロッティ監督。前回指揮した2013