【ベルリン＝中西賢司】ウクライナ北部チョルノービリ（チェルノブイリ）原子力発電所近くにある研究所から、ロシア軍が高レベルの放射性物質１３３個などを盗み出したと、ウクライナ当局が１０日、フェイスブックで明らかにした。放射性物質の所在は不明で、当局は「ぞんざいに扱えば命取りになる」としている。 国際原子力機関（ＩＡＥＡ）による