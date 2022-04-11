ファミリーマートは、「中華料理」8種類を新たに「極(ごく)うま中華」として4月12日から全国のファミリーマート約16,600店で発売。さらに、「極(ごく)うま中華」が最大30円引きとなるキャンペーンを4月12日〜25日まで実施する。ファミリーマートは、「中華料理」8種類を、新たに「極(ごく)うま中華」として4月12日から全国のファミリーマート約16,600店で発売今回の企画では、ファミリーマートの「中華料理」の中でも、特に人気の