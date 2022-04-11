フィギュアスケートのアイスショー「ファンタジー・オン・アイス」にソチ、平昌五輪２連覇の羽生結弦（ＡＮＡ）が出演することが１１日、公式ホームページで発表された。北京五輪後にアイスショーへの出演が発表されるのは初。幕張（５月２７〜２９日）、名古屋（６月３〜５日）、神戸（６月１７〜１９日）、静岡（６月２４〜２６日）の４会場全公演に出演を予定している。羽生は右足首のけがで３月の世界選手権を欠場。２月