3日、ウクライナ・ブチャで、破壊されたロシア軍の戦車などの間を歩く女性（AP＝共同）【ワシントン共同】バイデン米大統領は4日、ウクライナ首都キーウ（キエフ）近郊ブチャでの多数の民間人殺害を受け、ロシアのプーチン大統領を「戦争犯罪者だ」と非難し、新たな対ロ制裁を科す方針を示した。米高官によると今週発表予定で欧州各国と協議している。「虐殺」に国際的非難が拡大する中、バイデン氏は戦犯を裁く法廷でプーチン氏