「ミスタードーナツ」は、4月6日（水）から期間限定で、ミスドゴハンの新しい3種類のパイを、全店で発売する。【写真】具がゴロゴロ！「ミスド」新しい3種類のパイ一覧■全部で3種類今回登場するのは、「さわやかレアチーズマンゴーパイ」、「ゴロッとてりやきハンバーグパイ」、「ゴロッとチリソースチキンパイ」の3種類。スイーツパイの「さわやかレアチーズマンゴーパイ」はレアチーズ風味のクリームと、マンゴーソース