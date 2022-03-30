ホッキョクグマのメスの赤ちゃんが28日、北海道・旭山動物園にある外の展示スペースに初めて出てきました。おばあちゃんのララは繁殖が難しい中、8頭も子供を産み育てあげた“スーパーホッキョクグマ”です。◇お母さんの後ろを歩くのは、去年12月に生まれたばかりのホッキョクグマのメスの赤ちゃん。28日、北海道・旭山動物園にある外の展示スペースに初めて出てきました。雪の上を歩いてみたり、水に顔をつけてみたり