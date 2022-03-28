連載【大人もトキめくおもちゃ(34)】発売から47周年を迎えたロングセラーパーティゲーム「黒ひげ危機」が、色々と「5倍」になっている。5人の黒ひげが、通常商品の5倍高く射出され、5つのゲームで楽しめる「超飛び黒ひげ危機一発MAX5」だ。玩具問屋「堀商店」（愛知県名古屋市）の成瀬昭則さんは子どもの頃の思い出として、「母親の実家で、お盆や正月など親戚が集まるイベント時にみんなで遊んだ」そう。「黒ひげは時代の移り変