手術中に女性患者3人を盗撮したとして、京都府警は10日、府立医科大付属病院の医師だった新井啓仁（あきひと）容疑者（43）=2月28日付で退職、京都市北区上賀茂土門町=を府迷惑行為等防止条例違反（ひわいな行為）と児童買春・児童ポルノ禁止法違反（製造）の疑いで再逮捕し、発表した。黙秘しているという。下京署によると、新井容疑者は昨年3〜8月、京都市上京区の同病院の手術室で、10〜30代の女性患者3人の体を動画で盗撮